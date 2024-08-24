Следователи провели очную ставку с обвиняемыми в покушении на Симоньян

РИА «Новости»: по делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемым

Сотрудники Следственного комитета провели очную ставку с задержанными, которые проходят по делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Материалы дела оказались в распоряжении РИА «Новости» .

«С момента избрания меры пресечения <…> была проведена очная ставка между обвиняемыми», — уточнили в агентстве.

Летом прошлого года силовики заявили, что предотвратили подготовку убийства Симоньян и Собчак. По данным ФСБ, покушение планировали украинские спецслужбы.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что в конце июля следователи закончили расследование уголовного дела против неонацистской группировки «Параграф-88», которая готовила покушения на главреда RT и телеведущую. Обвиняемыми стали свыше 10 человек.