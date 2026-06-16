Следователи начали проверку после обнаружения тела мужчины в реке в Пензе

Тело мужчины обнаружили в реке Суре в Пензе. Правоохранители организовали проверку, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, погибший — 40-летний житель города, который числился пропавшим без вести с 11 июня. Заявление о его исчезновении ранее подала в полицию родственница.

В настоящее время следователи уже провели осмотр места, где нашли тело. Назначена судебно-медицинская экспертиза.