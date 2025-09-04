Следователи начали проверку по факту гибели спасателя при пожаре в Нижнем Новгороде

Следственный комитет приступил к проверке обстоятельств гибели сотрудника пожарной службы, принимавшего участие в ликвидации возгорания на складе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Трагедия произошла 3 сентября 2025 года в комплексе на улице Бекетова. По предварительным данным, при выполнении работ по тушению пламени один из спасателей получил смертельную дозу токсичных продуктов горения.

Правоохранители устанавливают причины появления огня, а также проверяют соблюдение требований безопасности при проведении операции.