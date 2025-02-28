Жителя Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве жены во время застолья

Суд избрал меру пресечения жителю Камышина Волгоградской области по делу об убийстве жены, сообщил сайт « Новости Волгограда » со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено 24 февраля в доме на улице Пролетарской. Во время застолья между супругами разгорелась ссора. Фигурант схватил нож и ударил возлюбленную в живот.

Ранение оказалось смертельным. На время следствия мужчину заключили под стражу.