Жителя Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве жены во время застолья
Суд избрал меру пресечения жителю Камышина Волгоградской области по делу об убийстве жены, сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено 24 февраля в доме на улице Пролетарской. Во время застолья между супругами разгорелась ссора. Фигурант схватил нож и ударил возлюбленную в живот.
Ранение оказалось смертельным. На время следствия мужчину заключили под стражу.
Сийярто назвал выпады Зеленского в адрес Трампа борьбой со здравым смыслом
Качество содержания территорий проверили в 8 округах Подмосковья за неделю
Пельш рассказал, как получил предложение стать ведущим шоу «Угадай мелодию»
В Петербурге нашли два чемодана с частями тела
Выборы президента в Абхазии признали состоявшимися
Захарова назвала Зеленского голым королем после изгнания из Белого дома
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте