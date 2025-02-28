Жителя Волгоградской области задержали по подозрению в убийстве жены во время застолья

Суд избрал меру пресечения жителю Камышина Волгоградской области по делу об убийстве жены, сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено 24 февраля в доме на улице Пролетарской. Во время застолья между супругами разгорелась ссора. Фигурант схватил нож и ударил возлюбленную в живот.

Ранение оказалось смертельным. На время следствия мужчину заключили под стражу.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте