СКР: житель Нижегородской области зарезал знакомого и спрятал тело в подвале

В Дзержинске ведется расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено в июне 2025 года в одной из квартир на улице Пирогова. Там фигурант поссорился с приятелем. Подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, из-за чего тот скончался. Впоследствии мужчина спрятал тело в подвале дома.
Позже злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение.
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