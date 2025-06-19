СКР: житель Нижегородской области зарезал знакомого и спрятал тело в подвале

В Дзержинске ведется расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в июне 2025 года в одной из квартир на улице Пирогова. Там фигурант поссорился с приятелем. Подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил оппонента в грудь, из-за чего тот скончался. Впоследствии мужчина спрятал тело в подвале дома.

Позже злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение.