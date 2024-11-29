СКР: житель Петербурга задушил соседа из-за женщины

Правоохранители задержали в Северной столице альпиниста, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на ГСУ СК РФ по городу.

Преступление было совершено в доме на Планерной улице. По версии следствия, фигурант задушил соседа проводом после распития спиртного. Обвиняемый заявил, что таким образом заступился за супругу оппонента, которая подверглась избиению со стороны мужа.

Тело погибшего подозреваемый оставил в подъезде. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы.