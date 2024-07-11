СКР не дали закрыть дело о крупных пожарах в Курганской области

«Коммерсант»: Генпрокуратура не дала закрыть СКР дело о пожарах под Курганом

Генеральная прокуратура решила отменить постановление следователя центрального аппарата Следственного комитета, связанное с прекращением уголовного преследования нескольких подозреваемых по делу о крупном пожаре в Курганской области. Об этом сообщили журналисты «Коммерсант» .

Пожар унес жизни около 20 человек, еще приблизительно три тысячи — остались без крыши над головой.

Изначально следователи подозревали в ЧП энергетиков, которые могли допустить замыкание проводов. Однако позже установили, что возгорание возникло само по себе, а власти Кургана из-за халатности вовремя не организовали уборку мусора и старой травы.

Потерпевшие пожаловались президенту, депутатам Госдумы и надзорным недобросовестное расследование, благодаря которому подозреваемые избежали наказания.

Представители Генпрокуратуры приняли доводы и продолжили расследование.

Мощные пожары в Курганской области произошли в мае 2023 года. Огонь охватил деревни и поселки на общей площади 11 тысяч гектаров.