СКР не дали закрыть дело о крупных пожарах в Курганской области
«Коммерсант»: Генпрокуратура не дала закрыть СКР дело о пожарах под Курганом
Генеральная прокуратура решила отменить постановление следователя центрального аппарата Следственного комитета, связанное с прекращением уголовного преследования нескольких подозреваемых по делу о крупном пожаре в Курганской области. Об этом сообщили журналисты «Коммерсант».
Пожар унес жизни около 20 человек, еще приблизительно три тысячи — остались без крыши над головой.
Изначально следователи подозревали в ЧП энергетиков, которые могли допустить замыкание проводов. Однако позже установили, что возгорание возникло само по себе, а власти Кургана из-за халатности вовремя не организовали уборку мусора и старой травы.
Потерпевшие пожаловались президенту, депутатам Госдумы и надзорным недобросовестное расследование, благодаря которому подозреваемые избежали наказания.
Представители Генпрокуратуры приняли доводы и продолжили расследование.
Мощные пожары в Курганской области произошли в мае 2023 года. Огонь охватил деревни и поселки на общей площади 11 тысяч гектаров.