Скорее мертв? Какие слухи появились о расстреле Владислава Позднякова

В соцсетях начали распространяться сообщения о гибели российского блогера Владислава Позднякова. По данным нескольких Telegram-каналов, его якобы расстреляли неизвестные у отеля Komodo Flores в Индонезии.

Публикации в СМИ проиллюстрированы фотографиями, на которых изображен похожий на Позднякова мужчина с простреленной головой. Он лежит на земле, вокруг кровь.

Официальных подтверждений этой информации нет. В посольстве Индонезии заявили, что сообщения о смерти россиянина не подтверждаются, их дополнительно проверяют местные власти.

Связанные с Поздняковым Telegram-каналы не публикуют новых сообщений с полудня 28 октября.

Информация о возможной гибели Позднякова вызвала широкий резонанс в сети. Пользователи активно обсуждают обстоятельства происшествия, при этом многие усомнились в подлинности появившихся кадров.

Это не первый случай, когда в интернете появляются сообщения о «смерти» Позднякова. В 2020 году блогер предпринял аналогичную пиар-акцию.