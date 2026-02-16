Скорая с пациентом застряла в одном из нечищеных дворов Екатеринбурга
Mash: скорая с пациентом забуксовала в снежной каше во дворе в Екатеринбурге
Скорая помощь с пациентом застряла в заснеженном дворе Екатеринбурга. Об этом сообщил телеграм-канал Ural Mash.
ЧП произошло на улице Титова, 17. Ночью машина приехала на вызов и забрала забрать 86-летнего мужчину. Однако уехать она не смогла — увязла в снежной каше.
«Фельдшерам помогли местные. Вытолкать авто получилось только вшестером», — отметили авторы публикации.
Как писал телеграм-канал, в городе возник снежный коллапс. Из-за потепления люди вынуждены буквально пробираться через мокрый снег и ледяные глыбы. С крыш падают огромные сосульки. Но коммунальные службы не торопятся с уборкой.
Ранее глава Каменска-Шахтинского в Ростовской области Михаил Ухтин сломал ногу после падения на нечищеном асфальте возле администрации. На помощь к нему пришли очевидцы, которые вызвали скорую помощь.