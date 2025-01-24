Склады загорелись во Фрунзенском районе Петербурга

Огонь охватил складские помещения во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось на улице Фучика, сообщило СМИ со ссылкой на представителей городского ГУ МЧС России.
По данным ведомства, экстренные службы получили сообщение о возгорании в четверг, 23 января в 18:56. Пламя быстро распространилось по складским помещениям. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров.
На данный момент информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлекли шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.
Районная прокуратура организовала проверку для выяснения обстоятельств и причин происшествия.
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