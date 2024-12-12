Склад стройматериалов загорелся в Барнауле
В Барнауле в четверг, 12 декабря, загорелся склад стройматериалов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Огонь распространился на площади двух тысяч квадратных метров. Пожар тушили силами 80 спасателей и 23 спецмашин, включая два пожарных поезда.
Сведения о погибших и пострадавших не поступали.
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы, загорелась легковушка
Клуб «Активное долголетие» в Балашихе передал теплые вещи для бойцов СВО
Мастер-класс по самбо для юных спортсменов прошел в Мытищах
Тест на знание Конституции РФ прошел в школе № 3 в Балашихе
Слуцкий поздравил зрителей 360.ru с наступающим Новым годом
Фонд культурных инициатив начнет прием заявок на грантовый конкурс 17 декабря
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте