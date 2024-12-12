Склад стройматериалов загорелся в Барнауле

В Барнауле в четверг, 12 декабря, загорелся склад стройматериалов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Огонь распространился на площади двух тысяч квадратных метров. Пожар тушили силами 80 спасателей и 23 спецмашин, включая два пожарных поезда.

Сведения о погибших и пострадавших не поступали.