Скирды льна загорелись в Алтайском крае

МЧС: в Алтайском крае загорелись скирды льна на площади в тысячу «квадратов»

В Залесовском районе Алтайского края загорелись скирды льна. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Огонь охватил стога под навесом. В работе по тушению пожара задействовали 12 человек на пяти автоцистернах, а также трактор и погрузчик от администрации.

«Пожар локализован бойцами МЧС России на площади порядка 1000 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

В результате никто не пострадал. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Спасатели напомнили, что до начала полевых работ задействованные в них лица должны пройти противопожарный инструктаж.

Мощный пожар вспыхнул в Дагестане в выставочном центре «Каспий Экспо» 6 октября. Огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа.