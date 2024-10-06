Скирды льна загорелись в Алтайском крае

В Залесовском районе Алтайского края загорелись скирды льна. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Огонь охватил стога под навесом. В работе по тушению пожара задействовали 12 человек на пяти автоцистернах, а также трактор и погрузчик от администрации.
«Пожар локализован бойцами МЧС России на площади порядка 1000 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.
В результате никто не пострадал. Наиболее вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Спасатели напомнили, что до начала полевых работ задействованные в них лица должны пройти противопожарный инструктаж.
Мощный пожар вспыхнул в Дагестане в выставочном центре «Каспий Экспо» 6 октября. Огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа.
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