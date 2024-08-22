СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Пермском крае

Фото: Пресс-служба МЧС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоэтажном доме в Кизеле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Следователи выяснили, что в результате взрыва газа 22 августа в одном из многоэтажных домов в Кизеле обрушилась часть кровли и стены жилого дома. На месте работают следователи и криминалисты. В МЧС Пермского края сообщили об эвакуации из дома 16 человек, в том числе четырех детей.

Ранее Тelegram-канал Shot предположил, что причиной ЧП мог стать взрыв газовой колонки. Сейчас прибывшие на место спасатели выламывают двери в квартирах и выводят оттуда жильцов.

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