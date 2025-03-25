СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в Нижегородской области
Смертельный пожар произошел в рабочем поселке Бутурлино Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, огнем оказался охвачен частный дом. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело мужчины.
Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Также устанавливается причина появления пламени. Предположительно, строение вспыхнуло из-за неосторожного обращения с огнем.
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