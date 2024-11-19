Жителя Пермского края задержали по подозрению в поджоге квартиры знакомой. Женщина погибла в пожаре

Правоохранители задержали 62-летнего жителя города Очер Пермского края. Его подозревают в жестоком убийстве, сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 1 октября подозреваемый распивал спиртное в компании 50-летней знакомой. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Женщина избила приятеля, похитила деньги и ушла домой.

Подозреваемый решил отомстить и поджег квартиру нападавшей. Тело хозяйки обнаружили во время ликвидации пожара. Предполагаемого злоумышленника заключили под стражу.