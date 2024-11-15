СК РФ: житель ЯНАО зарезал давнего врага после освобождения из колонии

Уголовное дело возбудили в отношении 34-летнего рецидивиста из ЯНАО. Его подозревают в убийстве, совершенном в Тазовском районе, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Согласно данным ведомства, фигурант вмешался в конфликт двух собутыльников. Злоумышленник схватил нож и ударил одного из мужчин в спину. Впоследствии он вывез тело в тундру.

Известно, что незадолго до происшествия мужчина освободился из мест лишения свободы. Он имел разногласия с погибшим и неоднократно избивал его, за что и был осужден.