СК РФ: житель ЯНАО зарезал давнего врага после освобождения из колонии
Уголовное дело возбудили в отношении 34-летнего рецидивиста из ЯНАО. Его подозревают в убийстве, совершенном в Тазовском районе, сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Согласно данным ведомства, фигурант вмешался в конфликт двух собутыльников. Злоумышленник схватил нож и ударил одного из мужчин в спину. Впоследствии он вывез тело в тундру.
Известно, что незадолго до происшествия мужчина освободился из мест лишения свободы. Он имел разногласия с погибшим и неоднократно избивал его, за что и был осужден.
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