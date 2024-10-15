СК показал кадры момента подрыва машины бизнесмена в Москве

Следственный комитет показал видео с места подрыва внедорожника на Профсоюзной улице в Москве. Приоритетной версией является предпринимательская деятельность потерпевшего владельца машины, подчеркнули в ведомстве.
Там же отметили, что следствием рассматривают и другие версии преступления. По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство.
«В рамках расследования уголовного дела осматриваются записи с камер наружного видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, проводятся обыски», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее о ЧП сообщил источник 360.ru. По его информации, СВУ заложили между капотом и лобовым стеклом машины. При взрыве пострадали три человека: два взрослых мужчины и шестилетний ребенок. Все находятся в больнице.
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