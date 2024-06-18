СК организовал проверку по факту смерти мужчины в водоеме в Пензенской области

В Пензенской области следственный комитет начал проверку по факту смерти 50-летнего мужчины. Об этом написала «Пенза-пресс».

Мужчина скончался во время отдыха со знакомыми на берегу реки Суры в селе Засечном. Тело пропавшего нашли лишь на третий день в водоеме. Пензенца извлекли из воды сотрудники пожарно-спасательного центра.

На теле погибшего не обнаружили каких-либо телесных повреждений. Назначена судмедэкспертиза.

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