СК обратился ко всем, кто располагает любой информацией о пропавшей в Смоленске девочке

Бастрыкину доложат о поисках девятилетней девочки в Смоленске

Пропавшую на прогулке с собакой девочку все еще ищут в Смоленске. Первоначальные результаты расследования предоставят в центральный аппарат СК.

Исчезнувшей школьнице девять лет. Накануне около восьми часов вечера она вышла из квартиры дома на улице Маршала Еременко выгуливать собаку, но обратно не вернулась.

По факту случившегося возбудили дело об убийства.

«Ее местонахождение неизвестно. Следователями проверяются все версии произошедшего», — подчеркнули в СК.

Сейчас сотрудники СК координируют работу штаба по поискам девочки, в них принимают участие сотрудники полиции, МЧС, добровольцы поисково-спасательного отряда и местные жители.

На месте происшествия продолжают работу следователи и следователи-криминалисты аппарата регионального СК России, оперативные службы.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, провели поквартирный обход, допросили соседей, осмотрели территорию рядом с домой, все овраги, подвалы, чердаки, заброшенные здания, люки и теплотрассы.

«СК России призывает граждан, обладающих любой информацией о происшествии, связаться со следователями регионального СК России по телефону: 8-915-655-98-77», — призвали в ведомстве.