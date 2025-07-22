СК начал проверку после травмирования пожилой женщины в автобусе в Омске

Следственный комитет России начал проверку после сообщения о травме пожилой женщины в автобусе №24 в Омске. История попала в соцсети благодаря посту в группе «ЧП Омск», написал сайт gorod55.ru .

Сообщается, что 19 июля пенсионеркa пыталась выйти из автобуса на остановке «Хлебозавод». Водитель преждевременно закрыл двери и двинулся вперед, что привело к зажиманию ноги женщины дверьми. Далее последовало падение, и автобус потащил женщину по земле на несколько метров. По словам дочери пострадавшей, водитель не предпринял никаких экстренных мер и покинул место происшествия.

Городская администрация признала случившееся и пообещала направить жалобу перевозчику для служебного расследования и дополнительного инструктажа персонала. Параллельно ведется уголовно-правовая проверка действий водителя и ответственных лиц предприятия, обслуживающего маршрут. В случае выявления признаков состава преступления возможно возбуждение уголовного дела.