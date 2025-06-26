СК начал проверку после смерти женщины на пожаре в Нижегородской области

Следственный комитет Российской Федерации по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели женщины в результате пожара в Городецком районе. Инцидент произошел 24 июня 2025 года в деревне Жеравизное, написало НИА «Нижний Новгород».
После ликвидации пожара в здании были обнаружены останки женщины. На место происшествия прибыла следственная группа, возглавляемая следователем Городецкого межрайонного следственного отдела. Первичный осмотр места происшествия и тела не выявил признаков насильственной смерти.
Назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения точной причины возгорания. Предварительно указывается, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.
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