СК начал проверку после смерти женщины на пожаре в Нижегородской области

Следственный комитет Российской Федерации по Нижегородской области проводит проверку по факту гибели женщины в результате пожара в Городецком районе. Инцидент произошел 24 июня 2025 года в деревне Жеравизное, написало НИА «Нижний Новгород» .

После ликвидации пожара в здании были обнаружены останки женщины. На место происшествия прибыла следственная группа, возглавляемая следователем Городецкого межрайонного следственного отдела. Первичный осмотр места происшествия и тела не выявил признаков насильственной смерти.

Назначена пожарно-техническая экспертиза для выяснения точной причины возгорания. Предварительно указывается, что пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки.