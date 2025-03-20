СК начал проверку после отравления детей угарным газом в Нижегородской области

Правоохранители организовали проверку по факту отравления детей угарным газом на Бору Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось в частном доме на улице Воровского. По информации ведомства, трое несовершеннолетних внезапно почувствовали ухудшение самочувствия. Прибывшие медики диагностировали у юных пациентов интоксикацию.

Известно, что жилище оборудовано газовой колонкой. Следователям предстоит установить причины утечки.

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