СК начал проверку после гибели мужчины при возгорании частного дома в Нижегородской области
Правоохранители инициировали проверку по факту гибели мужчины в результате пожара на территории Семеновского городского округа Нижегородской области. Происшествие случилось во вторник, 26 августа, в поселке Сухобезводное. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
По предварительной информации, огонь охватил частное домовладение. После тушения возгорания обнаружили тело 46-летнего мужчины.
В ходе первичного осмотра следователи не нашли у погибшего признаков насильственной смерти или телесных повреждений криминального характера. Для установления точной причины ЧП назначили пожарно-техническую экспертизу. По предварительной версии, пламя могло вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.