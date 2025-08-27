СК начал проверку после гибели мужчины при возгорании частного дома в Нижегородской области

Правоохранители инициировали проверку по факту гибели мужчины в результате пожара на территории Семеновского городского округа Нижегородской области. Происшествие случилось во вторник, 26 августа, в поселке Сухобезводное. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.