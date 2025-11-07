СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре в многоэтажке на Кубани
Правоохранители начали проверку по факту смертельного пожара, который произошел в Кропоткине Краснодарского края. Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По данным следствия, пожар охватил четырехэтажный дом. Прибывшие на место спасатели обнаружили в задымленной квартире тело мужчины.
Специалистам предстоит установить причину появления огня. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте