СК начал проверку после гибели 99-летней женщины при пожаре в Нижегородской области

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели 99-летней женщины в результате пожара, произошедшего в деревне Першино Борского района. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление СКР.

Трагедия произошла 1 сентября в частном доме. После ликвидации возгорания было обнаружено тело пенсионерки.

При осмотре трупа признаков насильственной смерти выявлено не было. Назначен ряд экспертиз. Предварительная причина пожара — нарушение правил обращения с огнем.