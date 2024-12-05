Следователи начали проверку после гибели 18-летнего работника при пожаре на белгородском заводе

Смертельный пожар произошел в производственном цеху под Белгородом. Огонь охватил один из заводов на территории Алексеевского округа, передает сайт «Бел.RU» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.
По информации ведомства, жертвой возгорания стал 18-летний работник предприятия. Пожарные смогли спасти 51-летнего сотрудника, его доставили в больницу. Сейчас пострадавшему оказывают необходимую помощь.
Региональный Следственный комитет организовал проверку соблюдения требований охраны труда. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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