Следователи начали проверку после гибели 18-летнего работника при пожаре на белгородском заводе

Смертельный пожар произошел в производственном цеху под Белгородом. Огонь охватил один из заводов на территории Алексеевского округа, передает сайт «Бел.RU» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС.

По информации ведомства, жертвой возгорания стал 18-летний работник предприятия. Пожарные смогли спасти 51-летнего сотрудника, его доставили в больницу. Сейчас пострадавшему оказывают необходимую помощь.

Региональный Следственный комитет организовал проверку соблюдения требований охраны труда. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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