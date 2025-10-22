СК начал проверку по факту смертельного ДТП с автобусом в ХМАО

Правоохранители инициировали проверку по факту смертельной аварии, которая произошла на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru о ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспорт улетел в кювет. Травмы, несовместимые с жизнью, получили два человека.

Сотрудники СК рассматривают случившееся как возможное преступление по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.