Силовики задержали на Кубани подозреваемого в организации нарколаборатории

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Сочи 27-летнего жителя Нижегородской области. Его заподозрили в распространении наркотиков, сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу.
Согласно данным ведомства, в съемной квартире мужчины на Сухумском шоссе обнаружили 100 граммов запрещенного вещества, электронные весы, упаковочный материал. Кроме того, силовики изъяли компоненты для производства наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.