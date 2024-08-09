Силовики задержали на Кубани подозреваемого в организации нарколаборатории

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Сочи 27-летнего жителя Нижегородской области. Его заподозрили в распространении наркотиков, сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УВД по городу.

Согласно данным ведомства, в съемной квартире мужчины на Сухумском шоссе обнаружили 100 граммов запрещенного вещества, электронные весы, упаковочный материал. Кроме того, силовики изъяли компоненты для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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