Силовики пришли с обысками в бизнес-центр в Москве

Силовики пришли с обысками в московский бизнес-центр «Китай-город» в Солянском проезде. Правоохранители проводят обыски по делу о хищениях в банке «Югра», сообщили «Известия» .

В здание никого не пропускали, на входе дежурили люди в камуфляжной форме с оружием.

Обыски связаны с бывшим владельцем банка и здания БЦ Хотиным. В марте суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима. По версии следствия, бизнесмен вместе с соучастниками похитил более 23 миллиардов рублей, выдавая невозвратные кредиты.

Подельников Хотина приговорили к лишению свободы, хотя все они отказывались признавать вину. Суд также решил взыскать с фигурантов уголовного дела более 17,3 миллиарда рублей в счет погашения ущерба вкладчикам банка.