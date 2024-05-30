Силовики пришли с обысками в бизнес-центр в Москве

Силовики пришли с обысками в московский бизнес-центр «Китай-город» в Солянском проезде. Правоохранители проводят обыски по делу о хищениях в банке «Югра», сообщили «Известия».
В здание никого не пропускали, на входе дежурили люди в камуфляжной форме с оружием.
Обыски связаны с бывшим владельцем банка и здания БЦ Хотиным. В марте суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима. По версии следствия, бизнесмен вместе с соучастниками похитил более 23 миллиардов рублей, выдавая невозвратные кредиты.