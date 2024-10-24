Силовики изъяли штурмовую винтовку и десятки боевых патронов у жителя Белгородской области

Правоохранители нашли боевое стрелковое оружие и 63 патрона у мужчины в Белгородской области. Он планировал перепродать незаконный арсенал, сообщает сайт БЕЛ.RU со ссылкой на представителей регионального управления ФСБ России.
Отмечается, что силовики изъяли штурмовую винтовку FN SCAR-L и боевые патроны. Против задержанного возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия.
Обвиняемый активно сотрудничал со следствием. В результате суд назначил ему наказание в виде принудительных работ.
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