Сильный ветер стал причиной многочисленных пожаров в Бурятии

Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщило, что в Бурятии за последние сутки произошло 17 пожаров из-за сильного ветра. Об этом написал «Ридус» .

В Тункинском районе зарегистрировано три возгорания, возникшие из-за неисправной электропроводки. Благодаря совместным усилиям местных жителей и сотрудников 10-го Тункинского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия, добровольной пожарной команды «Тунка» и национального парка «Тункинский» удалось предотвратить распространение огня на населенный пункт, лесной массив и газовую заправку.

Три пожара в Закаменском районе привели к уничтожению 18 центнеров сена и сухой травы на площади 8 гектаров. Возгорания произошли из-за отсутствия искрогасителя и короткого замыкания в электропроводке. В Прибайкальском районе короткое замыкание вызвало повреждение надворных построек на площади 20 квадратных метров. В Иволгинском районе загорелся неэксплуатируемый дом, в результате чего строение площадью 30 квадратных метров и сухая трава на 80 квадратных метров были повреждены.

Ранее Главное управление МЧС по Бурятии сообщало о прогнозируемом сильном ветре со скоростью 25 метров в секунду и более, который ожидался 9 апреля и ночью 10 апреля местами по республике.