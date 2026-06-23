Сидит шипит. Злую рысь нашли под столом на даче в Подмосковье

Источник 360.ru: дикая рысь пробралась на дачу к людям в Новой Москве

Дикая рысь пробралась на дачу россиян в Новой Москве. Животное спряталось под столом, сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в Краснопахорском районе, на Радужной улице коттеджного поселка Былово. Сигнал о появлении животного поступил диспетчерам в районе шести часов вечера.

Хозяева усадьбы неожиданно заметили крупную лесную кошку прямо в своей садовой беседке. Зверь спрятался под столом и вел себя враждебно. При попытке людей подойти ближе рысь начинала яростно шипеть и делать резкие выпады, пытаясь отпугнуть жильцов.

Владельцы дома обратились за помощью в экстренные службы. Специалисты оперативно прибыли на место, осмотрели беседку, но не стали приближаться к дикому зверю — связались с департаментом природопользования.

После этого сотрудникам удалось перехитрить хищника, изолировать его и надежно запереть. Собственникам участка дали четкие указания, семья осталась дожидаться экспертов из ведомства по защите животных.

Ранее рысь пробралась на территорию детского сада в Череповце.