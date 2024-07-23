Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за приближающегося смерча

Администрация Сочи сообщила об угрозе смерча над морем

Фото: РИА «Новости»

Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за угрозы формирования смерчей, а также подъема уровня воды в местных реках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По ее данным, сегодня и завтра в Сочи и Сириусе ожидают ливни с грозами и градом и усиление ветра до 18 метров в секунду. В горной зоне сошли небольшие сели. В некоторых реках вода поднялась до неблагоприятных отметок.

В четырех районах города частично ограничили купание на пляжах. Спасатели оценивают изменение обстановки и при необходимости предупреждают отдыхающих через громкоговорители.

Автодороги и объекты городской инфраструктуры работают в штатном режиме.

Администрация рекомендовала жителям и гостям Сочи воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями или рекламными щитами и принять другие меры предосторожности.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что делать, при попадании в шторм и затягивании в воду.

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