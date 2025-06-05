Школу в Петербурге оштрафовали за падение стрелкового стенда на второклассника

Школу из Санкт-Петербурга оштрафовали за происшествие, в результате которого пострадал ребенок. Конструкция для стрельбы из лука обрушилась на второклассника прямо во время занятий, сообщил сайт Neva.today .

По информации объединенной пресс-службы судов города, мальчик получил повреждения из-за падения неустойчивого стенда. Суд установил, что администрация не обеспечила безопасность детей. Самодельное оборудование было закреплено ненадежно. Представитель учреждения признал нарушения.

Как сообщила «Мойка78», у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму. В момент происшествия ребенок потерял сознание, у него началось кровотечение. Дело рассматривалось по статье о халатности. Школе назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.