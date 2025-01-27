Школу в Новгородской области проверят после массового недомогания учеников

Правоохранительные органы организовали проверку после сообщений о массовом недомогании учащихся школы в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным, несколько учеников школы в деревне Сырково в шести километрах от Великого Новгорода почувствовали себя плохо во время линейки. Двух детей госпитализировали в областную больницу. Еще восемь школьников отпустили домой после осмотра врача.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по Новгородской области Николая Николаевича Супруна Новгородским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка», — рассказали в СК.

В пресс-службе местной прокуратуры добавили, что взяли ситуацию на контроль. Сейчас в школе проверяют соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания.

Ранее в школе № 116 на Технической улице в Перми произошел взрыв пауэрбанка. Зарядное устройство воспламенилось в рюкзаке у мальчика. По словам собеседника 360.ru, возгорание было небольшим. Как именно его потушили, он не видел, поскольку вокруг ребенка столпились люди.