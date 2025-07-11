Школьницу затянуло в водоворот в Волгоградской области

Во время отдыха у реки Хопер в Урюпинском районе пропала 12-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба СК по Волгоградской области.

По факту исчезновения ребенка проводится проверка. Девочка отдыхала вместе с семьей на берегу реки 10 июля. Во время купания ребенок попал в водоворот.

«Находившаяся рядом взрослая женщина также была втянута в омут, однако ей удалось самостоятельно выбраться. Ребенок исчез под водой», — отметили в пресс-службе.

Водолазы ищут тело девочки, следователи продолжают выяснять обстоятельства и причины случившегося. По информации СК, на пляже не было оборудовано место для купания и отсутствовали спасательные посты.

Ранее две школьницы пропали в Оренбургской области, сообщили «Известия». Девочек 2010 и 2011 годов рождения в последний раз видели в рселе Первая Григорьевка Сакмарского района. В поисках пропавших участвуют более 50 человек, в том числе полицейские, местные жители и спасатели.