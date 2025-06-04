Школьницу убило ударом тока в контактном фонтане под Белгородом

В населенном пункте Томаровка, расположенном в Белгородской области, произошла трагедия: 13-летняя школьница получила смертельный удар электрическим током во время игры у водного объекта. Об этом сообщил сайт « Инфо24 ».

Девочка вместе с подругой находилась на площади, где решила пробежать через струи фонтана, предназначенного для контакта людей с водой. В результате подростка ударило током. Пострадавшая скончалась на месте.

Отец погибшей направил обращение к губернатору региона Вячеславу Гладкову с просьбой привлечь к ответственности виновных в халатности. По словам мужчины, с ним уже связались представители следственных органов для дальнейшего разбирательства.