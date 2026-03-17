Школьница выпала из окна четвертого этажа в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда школьницу с многочисленными переломами нашли под окнами дома. Девочка-подросток выпала с четвертого этажа, написал портал V1.ru .

В публикации уточнили, что ЧП произошло в девятиэтажке на улице Пролетарской.

В местном комитете здравоохранения журналистам издания рассказали о состояние школьницы, отметив, что прогноз серьезный.

«Девочку доставили в больницу. Врачи делает все возможное для сохранения жизни и здоровья, но состояние оценивается как крайне тяжелое», — рассказали в ведомстве.

В конце февраля в Санкт-Петербурге годовалый ребенок выпал из окна 10-го этажа дома на Богатырском проспекте, но остался жив — его поймали прохожие.