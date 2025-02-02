Школьница разбилась насмерть на горнолыжной трассе в Красноярском крае

Прокуратура начала проверку после гибели школьницы на лыжной трассе в Ергаках

В Красноярском крае 15-летняя школьница погибла во время спуска по горнолыжной трассе в Ергаках. Региональная прокуратура начала проверку по факту ЧП, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, утром 2 января школьница из города Кызыла приехала на базу отдыха «Ергаки» вместе со своими родителями.

Около девяти утра девочка поднялась на вершину горнолыжной трассе на бугеле, а затем столкнулась с деревом при спуске на горных лыжах, спасти ее не удалось.

Во время проверки надзорное ведомство установит причины и условия, способствовавшие гибели подростка. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 56-летний горнолыжник скончался на месте в результате столкновения с 28-летней девушкой на склоне в Иркутской области.