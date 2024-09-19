Школьница пострадала в ДТП с автобусом в Петербурге

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадала школьница, сообщило СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, водитель за рулем каршерингового Volkswagen Polo не уступил дорогу общественному транспорту при перестроении.
Отмечается, что различные травмы в аварии получила девятилетняя пассажирка автобуса, ее доставили в больницу.
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