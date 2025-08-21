Школьница пострадала в ДТП на автодороге «Скандинавия» в Ленобласти

На восьмом километре автодороги «Скандинавия» произошло ДТП с участием грузовика и 13-летней велосипедистки. Девочка получила травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, написал Piter.TV .

По информации пресс-службы МВД по Петербургу и Ленинградской области, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

19 августа в 15:05 34-летний водитель грузовика «Скания» с полуприцепом, двигаясь со стороны Светогорска в направлении Выборга, наехал на велосипедистку. После этого грузовик опрокинулся в левый по ходу движения кювет. Обстоятельства выезда девочки на проезжую часть устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.