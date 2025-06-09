Школьница пострадала при столкновении легковушек в Петрозаводске

В Петрозаводске на Лесном проспекте произошла авария с участием ребенка. По информации ГИБДД, 45-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada, врезалась в припаркованную машину Volvo, сообщил « КарелИнформ ».

Согласно данным ведомства, в результате столкновения пострадала девятилетняя девочка, находившаяся в салоне иномарки. У предполагаемой виновницы ДТП зафиксировали признаки алкогольного опьянения, однако процедуру проверки она проходить отказалась. В отношении автомобилистки составлен административный протокол.