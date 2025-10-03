Школьница пострадала под колесами иномарки в Кировском районе Петербурга

Вечером в четверг, 2 октября, в Кировском районе Санкт-Петербурга случилось ДТП с участием несовершеннолетней. Авария произошла у дома 87 на проспекте Ветеранов. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным ведомства, 15-летняя девочка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего попала под колеса автомобиля Hyundai Creta со стороны улицы Козлова в направлении улицы Солдата Корзуна.
Школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Правоохранители организовали проверку.
