Школьница пострадала под колесами иномарки в Кировском районе Петербурга

Вечером в четверг, 2 октября, в Кировском районе Санкт-Петербурга случилось ДТП с участием несовершеннолетней. Авария произошла у дома 87 на проспекте Ветеранов. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.