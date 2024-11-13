Школьница попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как ее сбила легковушка под Гатчиной

Водитель легкового автомобиля сбил десятилетнюю девочку в Гатчинском районе Ленинградской области. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, ДТП случилось на пятом километре трассы Красное Село — Гатчина. Предварительно, школьница пересекала проезжую часть в неположенном месте, когда ее сбил 44-летний мужчина, находившийся за рулем машины Lada Vesta.

Сейчас следователи проводят процессуальную проверку. При наличии оснований стражи порядка возбудят уголовное дело.