Школьница попала в больницу после столкновения легковушек в Ленобласти
Ребенок пострадал в дорожной аварии, которая произошла в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на 668-м километре трассы «Россия» две легковушки не поделили дорогу. Водитель Infiniti QX56, следуя на красный сигнал светофора, врезался в Hyundai Solaris.
При столкновении первая иномарка опрокинулась. Травмы получила 12-летняя пассажирка. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, добавил «Патрульный Петербурга».
Падение рабочих со стройкрана в Москве стало поводом для расследования
Дорожное покрытие во дворе дома № 13 на улице Крупской обновят в Мытищах
Незаконную рекламу и граффити устранили на дорожных объектах в 6 округах Подмосковья
Подмосковье обошло все субъекты ЦФО на премии «Экспортер года» по наградам
Координационный совет по безопасности приграничья заработал в России
На Украине призвали к эвакуации жителей Красноармейска в ДНР
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте