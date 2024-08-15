Школьница попала в больницу после столкновения легковушек в Ленобласти

Ребенок пострадал в дорожной аварии, которая произошла в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на 668-м километре трассы «Россия» две легковушки не поделили дорогу. Водитель Infiniti QX56, следуя на красный сигнал светофора, врезался в Hyundai Solaris.

При столкновении первая иномарка опрокинулась. Травмы получила 12-летняя пассажирка. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, добавил «Патрульный Петербурга».

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