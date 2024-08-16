Школьница попала в больницу после столкновения легковушек в Ленобласти

Правоохранители разбираются в обстоятельствах дорожной аварии, которая произошла на 668-м километре трассы «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 50-летний мужчина, управляя машиной Infiniti QX56, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с Hyundai Solaris.

После удара первая иномарка перевернулась. Травмы получила 12-летняя пассажирка. Медики госпитализировали юную пациентку. Известно, что предполагаемый виновник ДТП не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.