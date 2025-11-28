Школьница попала в больницу после ДТП на «зебре» в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на улице Березовской произошла авария с участием 13-летней девочки. Подробности сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным полиции, 44-летний водитель машины Haval сбил школьницу, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшей потребовалась госпитализация. Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП.
