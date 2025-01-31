Школьница попала под колеса ВАЗа в Карелии

Утром 30 января в городе Олонец произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 14-летнего подростка. Об этом написал сайт karelinform.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Карелии.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель «ВАЗ» сбил девочку. Школьница получила травмы и позднее сама обратилась к врачам.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.