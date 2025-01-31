Школьница попала под колеса ВАЗа в Карелии
Утром 30 января в городе Олонец произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 14-летнего подростка. Об этом написал сайт karelinform.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию Карелии.
На нерегулируемом пешеходном переходе водитель «ВАЗ» сбил девочку. Школьница получила травмы и позднее сама обратилась к врачам.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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