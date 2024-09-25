Школьница попала под колеса машины в Удмуртии

В Можге 12-летняя девочка пострадала в аварии. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на ГИБДД Удмуртии.

Водитель за рулем Kia выезжал с прилегающей территории и сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по тротуару. Школьница получила травмы, по факту аварии начали проверку.