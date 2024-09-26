Школьница попала под колеса авто в Ростовской области

В Морозовске водитель за рулем Hyundai сбил девятилетнюю девочку. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, школьница переходила дорогу в неположенном месте на улице Пламя Революции. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка. Девочку с различными травмами доставили в больницу, проводится проверка.
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